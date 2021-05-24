Баста, аэропорт и новая трасса. Чем запомнился Дементьев на посту главы Минтранса?

Один из самых открытых членов правительства региона, глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев 24 мая написал заявление об увольнении. Согласно информации пресс-службы ведомства, чиновник планирует работать в другом регионе. Для сотрудников Минтранса увольнение начальника стало полной неожиданностью. 21 мая Дементьев был на церемонии открытия Кубка мира по гребле, а 25 мая на сайте правительства должен был пройти интернет-форум для журналистов с участием министра. Дементьев возглавил Министерство транспорта края в октябре 2018 года. За это время как руководитель он начал реализовывать несколько амбициозных проектов, которые не успел доделать. Рассказываем, чем запомнился Александр Дементьев на своём посту как чиновник и как человек.

Продажа аэропорта Барнаула

Именно глава Минтранса курировал передачу части акций барнаульского аэропорта компании "Новапорт". Подразумевалось, что новый хозяин воздушных ворот Алтая построит терминал за 2,7 миллиарда рублей. Разговоры о продаже аэропорта велись несколько лет. Бывший губернатор края Александр Карлин был против. Ему казалось, что "Новапорт" после покупки проведёт небольшую оптимизацию и сократит штат. Однако Виктор Томенко договорился с "Новапортом" провести эмиссию – выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 миллионов рублей купит холдинг. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Александр Дементьев курировал продажу аэропорта, которая на данный момент так и не завершилась. Планировалось, что это произойдёт к 2022 году. Затем холдинг должен будет построить новый терминал за два года.

Третья федеральная трасса

В 2020 году в Алтайском крае произошло историческое событие: третья федеральная трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяжённостью 400 километров официально передана в федеральную собственность. Алтайские дорожники ждали этого несколько лет. Ещё предыдущий губернатор региона – Александр Карлин – пытался "избавиться" от магистрали, нуждавшейся в срочном ремонте. Именно по ней на алтайские солёные озера каждое лето ездят тысячи туристов, а качество полотна не выдерживает никакой критики.

Планировалось, что Росавтодор заберёт участок не раньше 2029 года. Однако после долгих консультаций на уровне губернатора Виктора Томенко, министра Александра Дементьева с федеральными властями дорогу сняли с краевого баланса на девять лет раньше. Это позволит сэкономить региональному бюджету около 500 миллионов в год.

Закончил проект обхода Барнаула

Разрабатывать проект обхода краевой столицы начали ещё до назначения Александра Дементьева на пост министра. Однако именно при нём проект был закончен. Сейчас нужны только федеральные средства: самостоятельно край реализовать грандиозный замысел не сможет. Известно, что обход и третий мост через Обь может обойтись в 52 миллиарда рублей. Сейчас ведётся работа по изъятию земель, по которой пройдёт обход города. Участков изымается много, причём самых разнообразных, – начиная от 25 кв. м и заканчивая десятками соток. Работу по их выделению планируют закончить в ближайшие год-два.

Ругал дорожников за плохую работу

Глава алтайского Минтранса любил совершать неожиданные проверки дорожной отрасли. Например, вместе с журналистами и экспертами ОНФ инспектировал новые дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта БКАД. Во время таких визитов Дементьев не стеснялся ругать дорожников за плохую работу. Об одной из подобных инспекций почитайте в нашем тексте "А потом над нами издеваются". Глава Минтранса ужаснулся ремонту дорог в Барнауле".

Боролся с аварийностью и спорил с Варламовым

Активно выступал за обновление пассажирского транспорта (только сделать это не получилось). Высказывался на тему дорожной безопасности. Так, Дементьев заявил, что пешеходные переходы являются "конфликтными зонами" и их нужно делать безопаснее, при этом уменьшая количество.

"У нас пешеходные переходы сделаны везде, где можно и нельзя, если честно говорить. Мы выезжаем с одного пешеходного перехода, попадаем на другой. Простой пример – проспект Красноармейский. <…> На участке менее чем 800 метров у нас четыре пешеходных перехода, три из которых – регулируемые. И у нас ещё люди умудряются между этими пешеходными переходами бегать где попало", – сказал Дементьев.

На это высказывание отреагировал блогер-урбанист Илья Варламов, который раскритиковал министра и привёл в качестве примера Париж, где переходы установлены чаще, чем в Барнауле. Позже Дементьев парировал блогеру, заявив, что нельзя сравнивать столицу Алтая и Франции. При этом сам министр в интервью amic.ru рассказывал, что является поклонником творчества Ильи Варламова и интересуется всем, что связанно с современной комфортной городской средой.

Слушал "Арию", Басту и катался на трамвае

Александр Дементьев был одним из самых открытых чиновников в правительстве края. Журналисты могли обратиться к нему с любым вопросом. На первой же пресс-конференции после назначения глава Минтранса в 2018 году дал журналистам свой личный номер и разрешил звонить по любому важному вопросу. Министр часто собирал в своём рабочем кабинете активистов и урбанистов, интересующихся темой транспорта.

А ещё Александр Дементьев любит гулять по Барнаулу пешком, ездить по выходным на трамвае, слушать "Арию" и Басту, а также часто нарушает ПДД. Большое интервью с Дементьевым читайте по ссылке.