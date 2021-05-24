Чемпион России по бегу умер во время тренировки в Омске

24 мая ушел из жизни 22-летний сибирский легкоатлет Григорий Маляренко. Спортсмену стало плохо во время тренировки в омском легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Сибирский нефтяник". Об этом сообщает местное издание "Город55".

В министерстве спорта региона уточнили, что в это время рядом находился врач. Он не смог спасти жизнь бегуну. По информации ведомства, Маляренко регулярно проходил обследования, по итогам которых его допускали к тренировкам и соревнованиям.

Григорий Маляренко – мастер спорта по легкой атлетике. Был победителем Первенства России среди юниоров до 23 лет, Первенства России среди юниоров до 20 лет, а также серебряным призером Спартакиады учащихся России.

Напомним, в начале мая пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе "мотоциклы с коляской" Роман Кох погиб от тяжёлой травмы, полученной на тренировке.