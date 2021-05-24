Эпидемиолог оценил риск распространения индийской "черной плесени" в России

Опасаться распространения индийской "черной плесени" (мукормикоза) в России не нужно, так как в Индии другая климатическая зона и культура питания. Так риски ее появления в стране оценил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам Горелова, температура в Индии не помогает укрепить иммунитет, а потому нельзя точно сказать, как поведет себя индийский штамм коронавируса в России. При этом специалист добавил, что мукормикоз появляется при любых иммунодефицитных состояниях, РИА Новости.

Напомним, что в России официально выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19. Член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что фактически инфицированных данной разновидностью коронавируса в России может быть значительно больше.