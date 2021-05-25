Названа сумма долга работодателей по зарплате перед россиянами

Задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2021 года составила более 1,5 миллиарда рублей. Уровень долгов работодателей снизился по сравнению с 1 апреля на 10,3%, или 178,1 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, из общей суммы на начало месяца на долги, которые образовались в этом году, приходится 345,9 млн рублей (22,3%), в 2020-м – 346,2 млн (22,%), в 2019 году и ранее – 860 млн рублей (55,4%).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.