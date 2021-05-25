Новое почётное звание утвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае утвердили звание "Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края". Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Его могут присвоить рабочим, технологам, логистам, инженерно-техническим и научным работникам организаций и индивидуальным предпринимателям пищевой и перерабатывающей промышленности за многолетний добросовестный труд и личные заслуги, за достижение высоких результатов в отрасли и экспортной деятельности", – сказано в сообщении.

Право на получение звания есть у тех, кто удостаивался региональных, ведомственных наград, а также был поощрён губернатором или депутатами АКЗС.

Отраслевой стаж претендентов должен быть не менее 15 лет, на последнем месте работы – не менее пяти лет.