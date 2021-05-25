Распределительный газопровод за 16,7 млн рублей построят в Тальменском районе

Распределительный газопровод построят в селе Новоперуново Тальменского района. На эти цели из бюджета выделили 16,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая протяжённость нового объекта составит почти девять километров, шесть из них – сети низкого давления и почти три километра – газопроводы-вводы.

После завершения строительства голубое топливо смогут провести собственники 195 домовладений на восьми улицах села: Лебедева, Кирова, Первомайской, Школьной, Набережной, Октябрьской, Сибирской и Целинной.

Строительство контролирует региональный Минстрой. Завершить работы планируют в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 10 840 домовладений бесплатно подключат к газу в Алтайском крае. Председатель АКЗС, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко отметил, что эта цифра может измениться, так как депутаты намерены настаивать на увеличении финансирования.