Успеть за полтора часа: где быстро и качественно сделать макияж и причёску к выпускному

Выпускной вечер – одно из самых запоминающихся событий школьной жизни. Но подготовка к нему может доставить немало хлопот. Особенно трудно будущим выпускницам: им, помимо прочего, необходимо сделать причёску и макияж – да так, чтобы они продержались весь день, пока бывшие школьники получают аттестаты, катаются на лимузинах и празднуют вечер в ресторанах.

Более того, выпускной – праздник не только для детей, но и для их родителей. В этот день мамы и бабушки тоже хотят выглядеть элегантно, но в суете часто не оставляют времени на себя, помогая подготовиться ребёнку.

Стилисты студии Crystal понимают, как много нужно успеть перед праздником – поэтому сэкономят ваше время и сделают причёску и макияж в четыре руки всего за полтора часа. Более того, мастера смогут выехать на дом и одновременно собрать и маму, и дочку.

Опытные парикмахеры и визажисты создадут индивидуальный образ, учитывая ваши пожелания, современные тенденции, предпочтения в выборе наряда и формат выпускного. В студии Crystal используют профессиональную косметику, которая стойко выдержит и жаркое солнце, и неожиданный дождь, и слёзы радости.

Для тех, кто перед праздником хочет обновить причёску, до конца июня в студии Crystal действует акция: к покраске волос – моделирование и окрашивание бровей в подарок. Также здесь могут в четыре руки сделать маникюр и брови за полтора часа или маникюр и наращивание ресниц – за три часа. Подписчиков инстаграм-аккаунта студии ждет дополнительная скидка 10% на первое посещение.

В студии Crystal оказывают парикмахерские услуги и услуги ногтевого сервиса, делают наращивание волос, наращивание ресниц, макияж, оформление бровей, детские стрижки, свадебные причёски, восковую и сахарную депиляцию, массаж. Все мастера регулярно проходят различные курсы.

Постоянная акция студии для семей с ребёнком: к мужской и женской стрижке – детская в подарок.

Студия красоты Crystal

Тел: 8-923-718-62-05, +7 (3852) 380-308

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 43а

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