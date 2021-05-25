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Посольство России отреагировало на замену российского флага на ЧМ-2021 по хоккею

, ИА "Амител"
В диппредставительстве напомнили о заверениях властей недельной давности
Фото: страница 'Посольство России в Латвии' на Facebook

Фото: страница "Посольство России в Латвии" на Facebook

Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить триколор символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Согласно заявлению диппредставительства в Facebook, это произошло вопреки собственным словам "о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц".

"Что это – неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?" – говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 24 мая организаторы чемпионата мира по хоккею в Риге сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заменили российский флаг на флаг Олимпийского комитета России на площади, где представлены флаги стран-участниц.

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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