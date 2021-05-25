Посольство России отреагировало на замену российского флага на ЧМ-2021 по хоккею

Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить триколор символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Согласно заявлению диппредставительства в Facebook, это произошло вопреки собственным словам "о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц".

"Что это – неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?" – говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 24 мая организаторы чемпионата мира по хоккею в Риге сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заменили российский флаг на флаг Олимпийского комитета России на площади, где представлены флаги стран-участниц.