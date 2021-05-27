Готовим авто к отпуску: как часто нужно менять технические жидкости

Впереди лето – период отпусков и дальних поездок. Каждый автовладелец знает, что перед путешествием необходимо проверить техническое состояние своего автомобиля. Своевременная замена технических жидкостей – одна из важнейших процедур для поддержания авто в отличном состоянии. Как правило, расходники в автомобиле имеют свой срок службы, и если вовремя их менять, можно сэкономить на ремонте.

Специально к летнему сезону ТС "Подкова" проводит акцию: при покупке любой технической жидкости от G-Energy – услуга по её замене производится бесплатно. Акция продлится до 30 июня 2021 года. Для записи звоните: 8 (3852) 22 33 45.

Акция действует на:

трансмиссионное масло (АКПП и МКПП);

масло в редукторе;

тормозную жидкость;

жидкость гидроусилителя руля;

масло в двигателе.

Как понять, пора ли вам менять технические жидкости в своём автомобиле? Зависит от срока службы расходника, а также от пробега транспортного средства. Можно опираться на следующие данные:

Это усреднённые значения. Более точные рекомендации для вашей машины лучше посмотреть в руководстве по эксплуатации. Всегда уточняйте сроки, указав модель и марку автомобиля.

ТС "Подкова"

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