Готовим авто к отпуску: как часто нужно менять технические жидкости

Впереди лето – период отпусков и дальних поездок. Каждый автовладелец знает, что перед путешествием необходимо проверить техническое состояние своего автомобиля. Своевременная замена технических жидкостей – одна из важнейших процедур для поддержания авто в отличном состоянии. Как правило, расходники в автомобиле имеют свой срок службы, и если вовремя их менять, можно сэкономить на ремонте.
Специально к летнему сезону ТС "Подкова" проводит акцию: при покупке любой технической жидкости от G-Energy – услуга по её замене производится бесплатно. Акция продлится до 30 июня 2021 года. Для записи звоните: 8 (3852) 22 33 45.
Акция действует на:
- трансмиссионное масло (АКПП и МКПП);
- масло в редукторе;
- тормозную жидкость;
- жидкость гидроусилителя руля;
- масло в двигателе.
Как понять, пора ли вам менять технические жидкости в своём автомобиле? Зависит от срока службы расходника, а также от пробега транспортного средства. Можно опираться на следующие данные:
Это усреднённые значения. Более точные рекомендации для вашей машины лучше посмотреть в руководстве по эксплуатации. Всегда уточняйте сроки, указав модель и марку автомобиля.
ТС "Подкова"
Адреса:
Барнаул, пр. Комсомольский, 118 к. 2.
ул. Покровская, 7
пр-д Северный Власихинский, 67
Сайт
Комментарии
Что с жидкостью ГУР не так в Подкове?