Барнаульцев удивило исчезновение лавочек с аллеи на Георгия Исакова

Жительница города в сообществе "Barnaul22" рассказала о том, что с аллеи на Георгия Исакова пропала часть лавочек. По словам горожанки, в прошлом году их было много, но после зимы на место вернулись не все.

"На аллее по ул. Исакова в прошлом году установили кучу лавочек, и везде можно было присесть и отдохнуть. На зиму большую часть из них убрали, а весной вернули только часть. И то на промежутке от Северо-Западной до 10-й поликлиники. Теперь не присесть", - пишет автор поста.

Горожанка поинтересовалась, куда подевались пропавшие лавочки и попросила вернуть их на место, чтобы всем было где присесть.

Напомним, что лавочки на улицы Барнаула начали возвращать с 7 апреля. Отмечалось, что всего на обслуживании МБУ "Благоустройство и озеленение" находится 474 скамьи.