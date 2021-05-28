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Очень дорого. Цены на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай выросли на 40%

, ИА "Амител", Полина Жданова
Рассказываем, на какую сумму в этом году придётся раскошелиться, чтобы провести отпуск в алтайских горах
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Летний туристический сезон в Алтайском крае и Республике Алтай уже начался. И стартовал он не с первых туристов, а с повышения цен на отдых. Стоимость за сутки в отелях как VIP, так и эконом-сегмента выросла на 40% (а местами и выше). При этом спрос на отдых в алтайских горах в этом году очень высокий и среди местного населения, и у приезжих, говорят туроператоры. Amic.ru выяснил, почему цены растут и сколько будет стоить отпуск в горах этим летом.

"Золотые" горы

"Два слова: очень высокие", – так охарактеризовала цены туристического сезона – 2021 на Алтае директор турфирмы "Сибирь Профи" Елена Биточкина. И чем больше у отеля звёздность, тем больше ценовой разрыв в сравнении с предыдущим сезоном. 

"Если бронировать тур через туристическую фирму, то есть вероятность, что он обойдётся дешевле, но это в том случае, если компания выкупила номера заранее или у неё есть какие-то индивидуальные договорённости со средством размещения о фиксации цены. В другом случае тур будет бронироваться с ценой "у стойки", то есть по той стоимости, которая будет актуальна на момент заказа тура", – объясняет вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

В ассоциации по туризму Алтайского края amic.ru сообщили, что сильнее всего подорожал люксовый сегмент. Так, например, премиальный отель Altay Village (один из пятизвёздочных) на Телецком озере поднял стоимость за ночь в двухместном номере на семь тысяч рублей: если в прошлом и позапрошлом годах там можно было провести сутки за 11 тысяч рублей, то теперь это будет стоить не меньше 18 тысяч.

Средний сегмент тоже не отстаёт. Конечно, ценовой разрыв не такой большой, как у VIP-отелей, но всё равно ощутимо бьёт по карману, говорят туроператоры. Так, одноместный номер в парк-отеле "Ая" стоит восемь тысяч рублей в сутки (в прошлом году стоил шесть), а двухместный обойдётся в 10-12 тысяч. Цена люкса варьируется от 12 до 18 тысяч рублей.

"Таким образом, если вы хотите отдохнуть в Алтайском крае или Республике Алтай, трёхдневный отпуск среди гор обойдётся вам не дешевле 50 тысяч рублей, а местами даже дороже", – сказала Елена Биточкина.

Выросли цены и на организованные туристические маршруты (сплавы, рафтинги и другие развлекательные и экстремальные программы) – примерно на 20%. Так, полуторачасовой сплав в прошлом году стоил от 800 до 1200 рублей с человека, теперь от 1200 до 1600 и выше. В сегменте организованных туров для групп на несколько дней можно увидеть стоимость и в 80, и в 100 тысяч рублей (за 3-5 дней рыбалки и сплавов по горным рекам, например).

Организованные туры и отели чаще всего бронируют приезжие из других регионов и стран, отметила Елена. "Местные и соседи из Новосибирской области, Кемерова любят отдыхать дикарями на турбазах, потому что им недалеко ехать, поэтому брони от сибиряков единичные", – сказала директор турфирмы.

А если люкс совсем не по карману?

Цены на кемпинги (палаточные лагеря) и санаторный отдых в Белокурихе тоже поднялись, но всего на 10-15%, поэтому существенных отличий любители таких видов отдыха не ощутят. Помимо этого, в регионе и республике каждый сезон сдаются частные домики эконом-сегмента (от 500 рублей за сутки).

Палаточные кемпинги берут за аренду места где-то от 600 рублей за сутки, а где-то и за 2-3 тысячи – зависит от сезона (в пик цены подрастают) и от расположения кемпинга.

В целом, говорят туроператоры, провести отпуск на Алтае можно с любым уровнем дохода. Отдых гостей готовы обеспечить более 500 коллективных средств размещения. Среди них 41 санаторно-курортная организация, 170 турбаз, 319 гостиниц.

Стало меньше выбора

Подъём цен в новом туристическом сезоне обусловлен несколькими причинами, говорят в Алтайской региональной ассоциации туризма. 

Во-первых, летом, в период отпусков, туристические услуги всегда растут в цене.

Во-вторых, из-за пандемии сфера туризма в регионах потеряла много денег и убытки нужно как-то восполнять, объясняют в региональных турагентствах.

В-третьих, в этом году для российских туристов закрыта Турция и до сих пор недоступны многие другие популярные зарубежные направления, куда ежегодно летали в отпуск десятки тысяч россиян. Теперь этот турпоток распределился внутри страны, что повысило спрос на отечественные курорты, а рост спроса даёт и рост цен.

В-четвёртых, как считают в турагентствах, на повышение цен в туристической сфере влияет и рост курса доллара (да, и даже там, где платят только рублями).

"Чем выше цены на отдых за рубежом, чем выше они и у нас. Несмотря на то, что мы считаем всё в рублях. Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом туристическом рынке, российские курорты повышают свои цены соразмерно зарубежным", – отметила Елена Биточкина.

Помимо этого, подорожали дополнительные услуги. Например, рост цен на продукты увеличил средний чек в кафе и ресторанах (подорожали даже знаменитые пирожки в Сростках – с 50 до 70 рублей за штуку). Выросло в цене и топливо, стоимость снаряжения, оборудования, расходников, из-за чего и дорожают развлекательные туры.

Мест практически нет

Несмотря на существенное подорожание отдыха в Горном Алтае, от туристов в этом году всё равно нет отбоя и уже сейчас забронировать номер в приличном отеле очень сложно – всё занято, говорят туроператоры.

"Коллеги многие говорят, что уже не могут выбить брони. У некоторых, конечно, ещё получается найти отели и организовать туры, но Горный уже почти весь на лето забит", – сказала Елена Биточкина.

И если в 2020-м владельцы туристического бизнеса несли огромные убытки из-за пандемии (на Алтае отрасль потеряла более 1,4 миллиарда рублей за сезон), то в этом году у них есть все шансы хотя бы частично восполнить финансовые потери.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщил на одном из заседаний, что за первый квартал 2021 года численность размещённых гостей в Алтайском крае осталась на уровне прошлого года. При этом объём предоставляемых услуг вырос на 10%. Это говорит о хорошей динамике. Однако выйти на доковидный уровень 2019 года в этом турсезоне, скорее всего, ещё не получится.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

28.05.2021 08:32
Человек

Звериный оскал капитализма ...

28.05.2021 08:41
ППКошмариков

Для туристов из москвабада не дорого.

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