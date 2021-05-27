Более девяти тысяч случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

9039 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число подтверждённых заражений достигло 5 035 207.

Серьёзно увеличилась заболеваемость в Москве (+3105), второе место занимает Санкт-Петербург (+836), третье – Московская область (+735). Алтайский край с 61 новым случаем находится на 29-й строчке рейтинга.

Выздоровели 9759 пациента, общее число выписанных из больниц составляет 4 651 849 человек. С подтверждённым коронавирусом умерли ещё 402 человека, всего за время пандемии зарегистрировано 120 002 летальных исхода.