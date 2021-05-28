Дорожники приступили к реконструкции трассы в обход Павловска

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Работы по реконструкции восьмикилометрового обхода Павловска стартовали в мае. Их планируют завершить в сентябре этого года. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

В ремонте задействовали около 50 дорожников и 20 единиц специализированной техники. Работы продвигаются в соответствии с графиком.

Чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой, основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят 1,6 км барьерного ограждения и нанесут разметку из долговечного термопластика.

"Такой метод более экономичен по сравнению с традиционными, при этом позволяет усилить основание дороги, – рассказали в ведомстве. – Сейчас на основной её протяженности действует ограничение – 10 тонн на ось транспортного средства. Должно быть 11,5 тонны. Именно эту задачу предстоит решить в ближайшие годы".

Дорожники уточняют, что срок службы верхнего слоя асфальта составит пять лет, а капитального ремонта участок дороги не потребует почти в пять раз дольше – 24 года. Если во время действия гарантии образуются дефекты, подрядчик устранит их за свой счёт.