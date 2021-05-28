Организаторов ячеек экстремистской организации задержали в Алтайском крае

Правоохранители задержали двух организаторов ячеек в Барнауле и Рубцовске запрещённой в России религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает "Интерфакс".
Вместе с ними выявили и их последователей. По двадцати адресам, в которых они проживают, проведены обыски.
"У них изъята литература, оборудование и программное обеспечение для проведения видеоконференций, – уточнил источник издания. – Они вживую не встречались, практически полностью уйдя в интернет".
Напомним, в 2017 году представитель Минюста в ходе слушаний в суде заявила, что "свидетели" имеют признаки экстремистской деятельности, представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности. В марте 2017 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании организации экстремистской и запрете её деятельности. Инстанция удовлетворила требование министерства.
Комментарии
"Свидетели Иеговы" экстремистская организация?! Кошмар. Показателен список стран в которых запрещена это организация. "Гордость" за Россиюшку берёт.
28.05.2021 13:39
АБОРИГЕН
А ты ЗА организацию, которая охмуривает население и тупо сдирает с них деньги.
охмуряет население !!! - знаем кто каждый день удивляют новыми антинародными законами !!!
"А ты ЗА организацию, которая охмуривает население и тупо сдирает с них деньги."
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А РПЦ не тем же самым занимается?
28.05.2021 14:46
Павсекакий
В РПЦ в с меня ни разу не брали. А в Егове, как зашел от скуки, сразу предложили внести взнос, надавали кучу брошюрок. Друг туда втюрился. Бросил работу, жену... Не знаю, что с ним сейчас и неинтересно.
28.05.2021 14:33
- гость -
Смотри ка какой фантазёр. Даже путинские суды не смогли ничего наскребсти по этой линии, а ты смог? Талантище! Никаким охмурением и сдиранием это контора не занималась.
Знаю добрый десяток государственных контор куда более опасных и деструктивных.