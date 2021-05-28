Организаторов ячеек экстремистской организации задержали в Алтайском крае

Правоохранители задержали двух организаторов ячеек в Барнауле и Рубцовске запрещённой в России религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает "Интерфакс".

Вместе с ними выявили и их последователей. По двадцати адресам, в которых они проживают, проведены обыски.

"У них изъята литература, оборудование и программное обеспечение для проведения видеоконференций, – уточнил источник издания. – Они вживую не встречались, практически полностью уйдя в интернет".

Напомним, в 2017 году представитель Минюста в ходе слушаний в суде заявила, что "свидетели" имеют признаки экстремистской деятельности, представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности. В марте 2017 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании организации экстремистской и запрете её деятельности. Инстанция удовлетворила требование министерства.