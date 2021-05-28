Почти 200 тысяч жителей Алтайского края поставили две прививки от ковида

На утро 28 мая 244 896 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 196 285 человек поставили оба компонента, 48 611 – только один, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 300 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

Напомним, в конце мая первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Теперь в регионе используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".