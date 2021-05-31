Голая женщина вышла в прямой эфир украинского телеканала

Голая женщина вышла в эфир выпуска новостей на телеканале "Украина". Обнажённый оператор снимал журналиста, у которого ведущие хотели взять комментарий, сообщает РЕН ТВ.

В эфире должны были обсудить встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Сочи, но что-то пошло не так. Девушка повернула камеру на себя и показала обнажённую грудь. Журналист тут же попросил её повернуть камеру обратно, но картинка уже ушла в эфир. Режиссёр трансляции прервал сеанс связи и убрал картинку с экранов телезрителей.

"Мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически", – попытались сгладить ситуацию ведущие.