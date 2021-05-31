Исполнитель роли Тарзана погиб в авиакатастрофе

Джозеф Лара, исполнитель роли Тарзана в фильме "Тарзан на Манхэттене" и телесериале "Тарзан: история приключений", погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси, США. Всего в результате падения легкомоторного самолёта Cessna C501 погибли семь человек.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, самолёт потерпел крушение в озере 29 мая, вскоре после взлёта из аэропорта в городе Смирна. В числе погибших оказался 58-летний Лара и его жена, известный в США диетолог Гвен Шамблин.

Джозеф Лара родился в 1963 году. За 30-летнюю карьеру актер сыграл почти в 30 фильмах и записал сольный альбом Joe Lara: The Cry of Freedom.

В 1989 году на экраны вышла фантастическая сага "Тарзан на Манхэттене" Майкла Шульца, где Джо Лара сыграл Тарзана. В 1996 году он снова вернулся к роли в телесериале "Тарзан: история приключений".