"Больше не Вечный". Краеведа возмутило тушение Огня памяти в Барнауле

Алтайский краевед Данил Дегтярёв выразил негодование из-за того, что на Мемориале Славы в Барнауле теперь Огонь памяти, а не Вечный огонь. Отличие в том, что в первом случае его зажигают только в памятные даты, а во втором – он горит всегда.
"Огонь больше не Вечный, – написал Дегтярёв на своей странице в Facebook. – Оказывается, в нашем городе на Мемориале Славы больше нет Вечного огня".
В мэрии Барнаула отметили, что, согласно приказу Минобороны №56 от 2019 года, Огонь памяти зажигают в День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, День народного единства, День Неизвестного Солдата и День Героев Отечества.
"То есть память о погибших и о самой войне у нас теперь "зажигают" по расписанию, семь дней в году. В остальное время вспоминать о тех событиях необязательно? И как это сочетается с государственной политикой в области сохранения и увековечивания подвига нашего народа в Великой Отечественной войне? Хочу, чтобы все понимали мою позицию: Вечный огонь горит не для павших – он горит для нас. Чтобы мы ежедневно и ежечасно помнили о страшных и жестоких уроках прошлого", – заявил Дегтярёв.
Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой вернуть статус Вечного огня комплексу огней памяти на Мемориале Славы и подключить его к магистральному газопроводу.
До утверждения приказа огонь на Мемориале Славы горел постоянно, хоть для этого и приходилось регулярно менять газовые баллоны, так как магистрального газоснабжения к памятнику нет.
"С учётом того, что "Газпром" накануне Дня Победы обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом Вечные огни в регионах присутствия компании, а ранее ОНФ призывал газоснабжающих монополистов бесперебойно и безвозмездно подавать газ к Вечным огням, мы призвали администрацию Барнаула вернуть этот статус комплексу огней на Мемориале Славы и подключить их к магистральному газопроводу. Символично, что в день нашего обращения к главе города с этой просьбой указом президента России Владимира Путина Барнаул был удостоен почётного звания "Город трудовой доблести", – подчеркнул лидер региональной ячейки ОНФ Сергей Войтюк.
Комментарии
Есть понятие "торжественный случай". Я за то, чтобы огонь зажигался именно по торжественным случаям, делая День Победы и памятные даты особенными, неординарными днями. Подчёркивая их торжественность. Как на Ростральных колоннах.
Кроме того, экология (круглый год круглосуточно нагреваем атмосферу и добавляем углекислый газ) и экономика (газ исчерпаемый ресурс) тоже должны приниматься во внимание.
Верно. За.
согласен-нас рать на память о предках погибших, да и вообще, распилить памятник и буквы на переплавку в металлолом, а деньги в бюджет и по карманам. Это ведь рационально, а те кто погиб были не рациональны (не такие умные и ушлые), потому и пошли воевать и погибли. Конечно же это издевка, а так хочется матом ...
да, вот еще: земля в этом месте стоит дорого, поэтому может быть перенести памятник (дарю идею Иудам)
Память о погибших в той войне живёт вне зависимости от того горит Вечный огонь или Огонь памяти. Я, например, всегда помню своих погибших родственников. Если у "краеведа" Дегтярёва дело обстоит иначе, то мне его искренне жаль.
всем, кто ЗА, дана отмашка формировать общественное мнение?
1.06.2021 16:29
- гость -
а ты своих родственников закопай как собак в овраге и не ставь памятник. Им же все равно, а ты и так помнить будешь.
Верните Вечный огонь! Не стыдно на этом экономить?? Позорище
народ хозяин здесь-хватит уже просить...народ решил?-делаем ! Не делают если?- До свидания.
коротко и ясно.
слуги народа сейчас самозанятые-они пока...в кабинетах сидят.
Скоро предложат им или или...не поймут? До свидания.
Вот из Закона РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества":
"Элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня, является Вечным огнем. Элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность периодического горения огня, является Огнем памяти".
Огонь памяти — это тоже определённый Законом элемент мемориального сооружения. И он ничем не хуже Вечного огня, который горит в режиме 24/7