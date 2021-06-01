"Больше не Вечный". Краеведа возмутило тушение Огня памяти в Барнауле

Алтайский краевед Данил Дегтярёв выразил негодование из-за того, что на Мемориале Славы в Барнауле теперь Огонь памяти, а не Вечный огонь. Отличие в том, что в первом случае его зажигают только в памятные даты, а во втором – он горит всегда.

"Огонь больше не Вечный, – написал Дегтярёв на своей странице в Facebook. – Оказывается, в нашем городе на Мемориале Славы больше нет Вечного огня".

В мэрии Барнаула отметили, что, согласно приказу Минобороны №56 от 2019 года, Огонь памяти зажигают в День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, День народного единства, День Неизвестного Солдата и День Героев Отечества.

"То есть память о погибших и о самой войне у нас теперь "зажигают" по расписанию, семь дней в году. В остальное время вспоминать о тех событиях необязательно? И как это сочетается с государственной политикой в области сохранения и увековечивания подвига нашего народа в Великой Отечественной войне? Хочу, чтобы все понимали мою позицию: Вечный огонь горит не для павших – он горит для нас. Чтобы мы ежедневно и ежечасно помнили о страшных и жестоких уроках прошлого", – заявил Дегтярёв.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой вернуть статус Вечного огня комплексу огней памяти на Мемориале Славы и подключить его к магистральному газопроводу.

До утверждения приказа огонь на Мемориале Славы горел постоянно, хоть для этого и приходилось регулярно менять газовые баллоны, так как магистрального газоснабжения к памятнику нет.

"С учётом того, что "Газпром" накануне Дня Победы обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом Вечные огни в регионах присутствия компании, а ранее ОНФ призывал газоснабжающих монополистов бесперебойно и безвозмездно подавать газ к Вечным огням, мы призвали администрацию Барнаула вернуть этот статус комплексу огней на Мемориале Славы и подключить их к магистральному газопроводу. Символично, что в день нашего обращения к главе города с этой просьбой указом президента России Владимира Путина Барнаул был удостоен почётного звания "Город трудовой доблести", – подчеркнул лидер региональной ячейки ОНФ Сергей Войтюк.