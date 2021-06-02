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Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

, ИА "Амител"
По словам писателя, на половине нашумевшего хоррора он не выдержал и попросил выключить
Фото: horrorzone.ru

Фото: horrorzone.ru

Американский писатель Стивен Кинг назвал самый страшный фильм в своей жизни. По словам короля ужасов, такой кинолентой для него стала "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света", вышедшая в 1999 году.

В беседе с Dread Central автор отметил, что в момент знакомства с картиной он находился в больнице под обезболивающими. Тогда его сын принёс ему кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть".

"На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно", – рассказал Стивен Кинг.

Хоррор, который сняли Эдуардо Санчес и Дэниэл Мирик, повествует о группе студентов-кинематографистов, заблудившихся в американском лесу во время съёмок "документалки" о местной легенде – ведьме из Блэр. При бюджете в 22 тысячи долларов кинофильм заработал почти 250 миллионов. Лента попала в Книгу рекордов Гиннесса по лучшему соотношению расход/доход: каждый доллар, вложенный в производство киноленты, принёс прибыль в размере 10 931 доллара.

Ранее сообщалось, что компания Netflix приобрела права на показ фильмов "Брат" и "Брат-2". Они стали доступны для просмотра с 1 июня.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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