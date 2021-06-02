В Бийске ювелир-мошенник сам сдался полиции

43-летний житель села Лесного Бийского района захотел себе новую золотую цепь. Он выбрал плетение и отправился в город на поиски мастера.

В одну из ювелирных мастерских он сдал украшения из драгоценного металла общим весом 23 грамма. С ювелиром он согласовал цену работы и сроки её выполнения.

Время шло, но мастер так и не отдал мужчине обещанную цепочку. Тогда сельчанин обратился в полицию. Оказалось, что как только мужчина получил украшения, он просто сдал их в ломбард. Выполнять обещанный заказ ювелир не собирался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный написал явку с повинной, рассказали в региональном МВД.

Ранее житель Барнаула обратился в полицию и рассказал, что у него украли велосипед. Оказалось, что его "увёл" ранее неоднократно судимый за совершение краж житель краевой столицы 1985 года рождения. Задержанный сразу признался в угоне и рассказал, что продал велосипед за пять тысяч рублей.