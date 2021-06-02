Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал о том, что сбережения могут обеспечить финансовую безопасность. Без них вы беззащитны перед работодателем и экстренными ситуациями, сообщает агентство "Прайм".

"Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то, что многие находятся в тяжёлых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым", – подчеркнул специалист.

По его словам, можно откладывать даже незначительную сумму. Клопенко отметил, что достаточно удерживать по 5-10% от вашего дохода.

Он также посоветовал открыть брокерский счёт и инвестировать.

Ранее финансист рассказал, что лучшим способом инвестировать 100 тысяч рублей будут акции и облигации. Специалист отметил, что основой портфеля для долгосрочного инвестора являются иностранные и российские акции. При этом последние – одни из самых дешёвых и доходных с точки зрения дивидендов.