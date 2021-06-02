Режим ЧС из-за угрозы подтопления ввели в Красноярске

Власти Красноярска ввели режим ЧС из-за возможной угрозы подтопления, которая вызвана сбросом воды на Красноярской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Сброс воды на ГЭС увеличат до шести тысяч кубометров в секунду, что может сильно усложнить паводковую ситуацию.

"Комиссия по ЧС Красноярска ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации. Все органы управления переведены в режим повышенного функционирования", – сказано в сообщении.

Отмечается, что повышенные сбросы могут продлиться до конца июня. В краевом агентстве ГО и ЧС жителей попросили ограничить пребывание в прибрежных зонах и, по возможности, отключить электричество.

Ранее сообщалось, что замглавы Барнаула Анатолий Воронков провёл совещание, на котором обсудили текущую паводковую ситуацию в микрорайоне Затон и готовность ко второй волне паводка.