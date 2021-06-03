В России могут появиться номерные знаки для электросамокатов

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ряда других средств передвижения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в СПЧ, в последнее время всё чаще стала появляться информация об инцидентах с участием подобных видов транспорта.

"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", – отметили в СПЧ.

Исходя из этого, ПДД предлагают дополнить пунктами, которые будут регулировать правила движения на электросамокатах.

Ранее сообщалось, что солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и получил серьёзную травму головы. 31-летнего мужчину прооперировали и ввели в медикаментозную кому.