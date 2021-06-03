В России могут появиться номерные знаки для электросамокатов

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ряда других средств передвижения. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в СПЧ, в последнее время всё чаще стала появляться информация об инцидентах с участием подобных видов транспорта.
"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", – отметили в СПЧ.
Исходя из этого, ПДД предлагают дополнить пунктами, которые будут регулировать правила движения на электросамокатах.
Ранее сообщалось, что солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и получил серьёзную травму головы. 31-летнего мужчину прооперировали и ввели в медикаментозную кому.
Комментарии
Ну вот, из-за одной знаменитости теперь все будут страдать, если он сам виноват в случившемся при чем тут люди которые адекватно относятся к себе и окружающим, и ездят аккуратно.
Что-то не видел, ездящих на электро-самокатах по тротуарам или проезжей части, в числе адекватных. На площадях, в том числе у Ленина, со скейтерами-пожалуйста.
Печалька. Хотя конечно, когда идешь по улице и на тебя несется на скорости самокат, ощущения не самые приятные...
На день защиты детей 1 июня моя жена шла в магазин с тремя детьми. С грудным в коляске и двое - детсадовского возраста. Один ребёнок резко побежал, и попал под колёса подобного средства передвижения на тротуаре. Да, шансов не было увернуться у водителя, но тем не менее, факт есть факт. Не было бы самокатов и велосипедов на тротуаре, не было бы инцидентов. Ну и не у каждого за рулём вырабатывается сразу мысль, если подъезжаешь к мелким детям, сбрось скорость и будь начеку. Только после такого печального для всех опыта.
Может я и не прав, но считаю, что требуется на уровне "железа" ограничить максимальную скорость самоката на уровне 10-15 км/час.
Спешл для ржавого.
Их не считать нужно, а запрещать или принудительно ограничивать скорость до 10км/ч.
Иначе никакие счастливые номера и обязательная защита сумасшедшего не спасет от него окружающих