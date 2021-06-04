Эксперт рассказал, при каком доходе можно самому накопить на пенсию

После выхода на пенсию доходы человека должны быть не ниже границы, на которой можно не отказывать себе в привычном, рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Об этом пишет ИА "Прайм".

По его словам, логика пенсионных накоплений в целом очень проста. "Чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции", – пояснил специалист.

Так, 25-летнему человеку для безбедной старости нужно инвестировать порядка 11-15% от зарплаты. Его портфель на 20% должен состоять из облигаций и на 80% – из российских акций. При этом всем, кто моложе 40 лет, можно держать и 100% акций в портфеле.

"Основной задачей для долгосрочного инвестирования становится сохранность сбережений выше инфляции, а в случае с Россией и выше девальвации. Акции являются лучшим классом активов, обеспечивающим прирост в долгосрочном периоде", – добавил он.

Ранее более половины россиян самым безопасным способом инвестирования назвали недвижимость. Тройку замкнули покупка иностранной валюты и ценных бумаг.