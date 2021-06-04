Алтайского физика подозревают в подлоге документов о радиации

Против эксперта-физика "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" возбудили уголовное дело, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Научного сотрудника уличили в том, что он имитировал деятельность, но на деле не производил требуемых от него действий.

"Предварительно установлено, что в период с января по май 2020 года подозреваемый, действуя на основании договора с коммерческой организацией о проведении контроля радиационной безопасности партий металлолома, не проводя осмотры и замеры радиационного контроля металлолома, находящегося в железнодорожных полувагонах, составлял соответствующие протоколы и акты, внося в них заведомо ложные сведения о проведении им радиационного контроля партий лома цветных металлов", – уточнили в ведомстве.

На основании фиктивных заключений собственники металлолома получали разрешения на транспортировку груза. Правоохранители установили 12 эпизодов преступной деятельности.

По этим материалам Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Служебный подлог". Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.