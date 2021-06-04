Алтайского физика подозревают в подлоге документов о радиации

Против эксперта-физика "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" возбудили уголовное дело, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.
Научного сотрудника уличили в том, что он имитировал деятельность, но на деле не производил требуемых от него действий.
"Предварительно установлено, что в период с января по май 2020 года подозреваемый, действуя на основании договора с коммерческой организацией о проведении контроля радиационной безопасности партий металлолома, не проводя осмотры и замеры радиационного контроля металлолома, находящегося в железнодорожных полувагонах, составлял соответствующие протоколы и акты, внося в них заведомо ложные сведения о проведении им радиационного контроля партий лома цветных металлов", – уточнили в ведомстве.
На основании фиктивных заключений собственники металлолома получали разрешения на транспортировку груза. Правоохранители установили 12 эпизодов преступной деятельности.
По этим материалам Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Служебный подлог". Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Давно помоему уже ни кто не проверяет на радиацию. Это просто кому то дорогу перешла контора....натравили проверку.
Если честно даже, работая с несколькими организациями.....сложно как ра таки найти кто реально, не для бумаг, проверяет радиоактивность металлолома