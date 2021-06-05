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Подозреваемых в нападении на инспектора ДПС в Новосибирске арестовали

, ИА "Амител"
Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов проведут в СИЗО два месяца
Фото: cherlock.ru

Фото: cherlock.ru

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих друзей погибшего при задержании Векила Абдуллаева. Их подозревают в применении насилия против представителя власти. Как сообщает РИА Новости, Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС остановили автомобиль с неправильно выполненной тонировкой. В нём находились Исмаилов, Абдуллаев и Курбанов. Для установления личности полицейские решили сопроводить водителя в служебный автомобиль. 19-летний Абдуллаев попытался помешать полицейским.

В результате сотрудник ГИБДД Александр Гусев решил задержать Абдуллаева – сначала оттолкнул ногой, а после достал табельный пистолет и прижал мужчину к капоту, направив оружие в сторону головы. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил молодого человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").

30 мая Абдуллаев скончался в реанимации в больнице. Посольство Азербайджана в России обратилось в правоохранительные органы с требованием объективного и всестороннего расследования его гибели.

Следователи переквалифицировали уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Полицейскому грозит до трёх лет лишения свободы. 31 мая суд арестовал Гусева на два месяца, однако затем его отпустили из-под стражи. Такое решение принял лично глава СК Александр Бастрыкин.

Между тем новосибирцы собирают подписи в поддержку инспектора ДПС. Соответствующая петиция появилась на популярном сайте и собрала к 5 июня свыше 20 тысяч подписей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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