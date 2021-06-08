Новый микрорайон: приезжайте за видами, или Где найти особенное место для жизни за городом

Компания "Фирсова Слобода" начала работу над проектом с говорящим названием "Завидово". Новый микрорайон строят в непосредственной близости от коттеджного посёлка Новая Грань (Первомайский район, с. Санниково).

В Завидово всего 56 домовладений, расположенных на двухуровневых террасах. Это главная "фишка" нового проекта. С каждого участка открываются виды на берёзовую рощу, многие объекты имеют индивидуальный выход в лес. Окружение природой создаёт ощущение спокойствия и комфорта в любой точке посёлка.

Жителям микрорайона не стоит беспокоиться о наличии централизованного водоснабжения, газа и электроэнергии, уличном освещении, асфальтированных дорогах и высокоскоростном доступе в интернет. Всё это застройщик гарантирует уже на момент начала строительства индивидуальных жилых домов.

Доступ в микрорайон будет ограничен контрольно-пропускным пунктом со шлагбаумом, а безопасность проживания обеспечит круглосуточная охрана. В Завидово будут собственные детская игровая и спортивная площадки, а также контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Ещё одна важная характеристика концепции поселка – ориентация на здоровый образ жизни. Поэтому в лесу по периметру микрорайона пройдёт Тропа здоровья.

Управлять жизнедеятельностью в Завидово будет уже созданное товарищество собственников недвижимости (ТСН). Жителям будут доступны услуги управляющей компании (электрик, сантехник, дворник и другие).

Микрорайон Завидово – это пятый по счёту проект компании "Фирсова Слобода", и застройщик гарантирует выполнение взятых на себя обязательств.

В микрорайоне уже проложены линии коммуникаций, ведётся строительство внутрипоселковых дорог. Этой осенью жильцы смогут приступить к застройке своих владений.

В посёлке продано более двух третей земельных участков. На текущий момент около 20 участков площадью от 12 соток ждут своих покупателей.