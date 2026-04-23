В парке "Центральный" Барнаула после субботника устроили рок-концерт
Атмосфера мероприятия получилась живой и неформальной
23 апреля 2026, 18:38, ИА Амител
В Барнауле в парке "Центральный" проходит необычный рок-субботник, объединивший уборку территории с живой музыкальной программой. Акция стартовала 23 апреля и стала частью месячника санитарной очистки города.
После работ по благоустройству в парке начался концерт с участием местных музыкальных коллективов. На сцене выступают барнаульские группы "Мирра", "Рунара", "Тетя Соня Бэнд", "Меморандум", "Группа Ш.А.О." и "Входящие с небес". В программе также заявлено выступление саксофониста Олега Гильфанда.
По словам очевидцев, атмосфера мероприятия получилась живой и неформальной. Горожане не только слушают музыку, но и активно реагируют на выступления — кто-то пританцовывает, а некоторые подпевают артистам.
Организаторами акции выступили барнаульский рок-клуб совместно с администрацией парка. Формат субботника с концертом позволил совместить благоустройство общественного пространства с культурной программой и привлечь больше участников.
19:14:35 23-04-2026
Красавчики! Давайте так по чаще!
19:53:16 23-04-2026
Судя по фото народ не вмещался в парк. Яблоку негде было упасть. Для кого проводился концерт и уборка? Разве можно это место называть парком. Заброшка обыкновенная.
20:57:45 23-04-2026
Гость (19:53:16 23-04-2026) Судя по фото народ не вмещался в парк. Яблоку негде было уп...
Добавлены результаты по запросу «а у нас всегда так. О массовом мероприятии объявляют по его завершении
.
Ну казалось бы , ну опубликуй в СМИ за неделю, мол субботник, рок-концерт...
22:48:32 23-04-2026
Шинник (20:57:45 23-04-2026) Добавлены результаты по запросу «а у нас всегда так. О м... Так писали на прошлой неделе об этом. Здесь же анонс был
16:34:40 24-04-2026
Гость (19:53:16 23-04-2026) Судя по фото народ не вмещался в парк. Яблоку негде было уп... К вечеру людей больше было)) кто около сцены, кто по парку гулял
21:07:17 23-04-2026
Сколько мусора собрали, в килограммах?