В парке "Центральный" Барнаула после субботника устроили рок-концерт

Атмосфера мероприятия получилась живой и неформальной

23 апреля 2026, 18:38, ИА Амител

Фото: читатели amic.ru

В Барнауле в парке "Центральный" проходит необычный рок-субботник, объединивший уборку территории с живой музыкальной программой. Акция стартовала 23 апреля и стала частью месячника санитарной очистки города.

После работ по благоустройству в парке начался концерт с участием местных музыкальных коллективов. На сцене выступают барнаульские группы "Мирра", "Рунара", "Тетя Соня Бэнд", "Меморандум", "Группа Ш.А.О." и "Входящие с небес". В программе также заявлено выступление саксофониста Олега Гильфанда.

По словам очевидцев, атмосфера мероприятия получилась живой и неформальной. Горожане не только слушают музыку, но и активно реагируют на выступления — кто-то пританцовывает, а некоторые подпевают артистам.

Организаторами акции выступили барнаульский рок-клуб совместно с администрацией парка. Формат субботника с концертом позволил совместить благоустройство общественного пространства с культурной программой и привлечь больше участников.