В парке "Центральный" Барнаула после субботника устроили рок-концерт

Атмосфера мероприятия получилась живой и неформальной

23 апреля 2026, 18:38, ИА Амител

Фото: читатели amic.ru

В Барнауле в парке "Центральный" проходит необычный рок-субботник, объединивший уборку территории с живой музыкальной программой. Акция стартовала 23 апреля и стала частью месячника санитарной очистки города.

После работ по благоустройству в парке начался концерт с участием местных музыкальных коллективов. На сцене выступают барнаульские группы "Мирра", "Рунара", "Тетя Соня Бэнд", "Меморандум", "Группа Ш.А.О." и "Входящие с небес". В программе также заявлено выступление саксофониста Олега Гильфанда.

По словам очевидцев, атмосфера мероприятия получилась живой и неформальной. Горожане не только слушают музыку, но и активно реагируют на выступления — кто-то пританцовывает, а некоторые подпевают артистам.

Организаторами акции выступили барнаульский рок-клуб совместно с администрацией парка. Формат субботника с концертом позволил совместить благоустройство общественного пространства с культурной программой и привлечь больше участников.

Субботник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

19:14:35 23-04-2026

Красавчики! Давайте так по чаще!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:16 23-04-2026

Судя по фото народ не вмещался в парк. Яблоку негде было упасть. Для кого проводился концерт и уборка? Разве можно это место называть парком. Заброшка обыкновенная.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:57:45 23-04-2026

Гость (19:53:16 23-04-2026) Судя по фото народ не вмещался в парк. Яблоку негде было уп...
Добавлены результаты по запросу «а у нас всегда так. О массовом мероприятии объявляют по его завершении
.

Ну казалось бы , ну опубликуй в СМИ за неделю, мол субботник, рок-концерт...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:48:32 23-04-2026

Шинник (20:57:45 23-04-2026) Добавлены результаты по запросу «а у нас всегда так. О м... Так писали на прошлой неделе об этом. Здесь же анонс был

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:40 24-04-2026

Гость (19:53:16 23-04-2026) Судя по фото народ не вмещался в парк. Яблоку негде было уп... К вечеру людей больше было)) кто около сцены, кто по парку гулял

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед

21:07:17 23-04-2026

Сколько мусора собрали, в килограммах?

  -3 Нравится
Ответить
