Барнаульский магазин начал предлагать скидку на товары за прививку от COVID-19

Барнаульский магазин "Гамма Ткани" предложил своим покупателям скидку за прививку от коронавируса. Сотрудники вывесили на дверях табличку, которая предлагает 10% скидку на любую ткань для тех, кто предъявит прививочный сертификат или справку о вакцинации от COVID-19.

Фотографию опубликовал "Вечерний Барнаул". При этом издание не уточнило, в каком именно магазине действует акция.

Напомним, что ранее в Барнауле заработал комплекс вакцинации от коронавируса на площади Спартака. До пятницы, 11 июня, желающие могут получить прививку возле "Марии-Ра" с 10 до 16 часов.