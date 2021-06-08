Слёзы белого кролика. Почему в России не запрещают опыты над животными?

В социальных сетях обсуждают анимационный ролик о жизни подопытного кролика Ральфа в лаборатории. Авторы показали, какие ужасы и страдания испытывают животные, когда на них проводят эксперименты или тестируют косметику. Главные герои – белые кролики, потому что именно на них чаще всего испытывают химические вещества, капая средства в глаза (у белых животных сухая слизистая глаза, поэтому побочный эффект более выражен). Как результат – в Сети появилось сразу несколько петиций о запрете в России опытов на животных. Amic.ru поговорил с зоозащитниками и учёными и узнал, существуют ли альтернативные способы тестирования препаратов и можно ли оправдать опыты над живыми существами.

"Спасите Ральфа"

По данным Центра защиты прав животных "Вита", 65% подопытных зверьков в России гибнут во время медицинских экспериментов. Ещё 26% погибают во время фундаментальных научных исследований (военные, космические и др.), тесты на токсичность (косметика, новые промышленные соединения) убивают 8% подопытных и 1% гибнет в сфере образования. При этом учёные используют представителей почти всех видов фауны – грызунов, рептилий, кошек и собак и даже парнокопытных. В то же время в других странах люди, наоборот, стремятся уйти от жестокого обращения с животными, возмущаются зоозащитники.

"В современном обществе развивается осознанное отношение к окружающей среде. Во многих странах Евросоюза, Индии, Бразилии, Новой Зеландии и других официально запрещено тестирование косметики на животных. То есть этот вопрос настолько актуален и важен, что решается на высшем государственном уровне", – рассказывает amic.ru создательница одной из таких петиций – Ольга Поваляева.

Активистка отмечает, что в России на законодательном уровне нет ограничений использования животных при тестировании лекарств, косметики, бытовой химии и иной продукции. Поэтому животные страдают от боли и увечий, либо их усыпляют для вскрытия и изучения "побочек" после приёма препаратов.

Опыты проходят так: животным вводят вещества внутрь или наносят на шерсть, кожу, слизистые и смотрят на побочную реакцию. В одном исследовании участвуют несколько групп: контрольная (её не трогают) и подопытная (на которой проводят испытания). В одной группе – от 3 до 100 или даже 1000 особей. Все они обречены на смерть. Кроме того, часто при испытаниях им даже не дают обезболивающие препараты, говорят зоозащитники.

По их мнению, такой метод исследования уже давно устарел и стал намеренной жестокостью. Да и эффективность способа, считают активисты, очень сомнительная.



"Как вы думаете, могут ли быть на сто процентов безопасными для человека лекарства, которые тестировались на хомячках и кроликах? Даже тестирование на людях-добровольцах не даёт точного результата, поскольку организм каждого человека индивидуален, а на усвоение лекарств влияет целая комбинация факторов и индивидуальных особенностей", – отмечает Ольга Поваляева.

Компьютер не посчитает риски

В качестве альтернативы зоозащитники предлагают повсеместное внедрение 3D-моделирования тканей и органов на производстве, использование искусственного культивирования клеток или компьютерное моделирование возможных рисков и побочных эффектов той или иной продукции.

Учёные соглашаются, что животных жаль, но утверждают, что современные технологии не могут стать альтернативой: они ещё не достигли уровня, при котором компьютер мог бы просчитать все риски со стопроцентной гарантией.

"Допустим, мы заменим животных на компьютер. Но есть ветеринарные исследования и эксперименты новых методов операций и диагностики заболеваний, которые будут помогать в лечении как людям, так и другим животным. Как их изучать и опробовать? Да и как можно посчитать на машине или искусственном органе последствия того или иного препарата? Организм каждого животного – индивидуален, что позволяет во время тестов учесть разные варианты рисков и побочных явлений", – сказала ветеринарный патологоанатом Лия Ткаченко.

По ё словам, в компьютер нельзя внести все индивидуальные особенности и нюансы. И в результате такие исследования могут быть чреваты появлением большого количества недоизученных препаратов, операций и методов диагностики. Поэтому исследования, к которым привлекают животных, по-прежнему дают самый качественный и эффективный результат.

"Как вы изучите побочные эффекты, если не увидите их на клеточном уровне? Зоозащитники отстаивают права животных, это правильно и хорошо. Но в определённых вещах всё же есть необходимость, в том числе и опытах. Я думаю, что ни один зоозащитник не захочет выпить таблетку и оказаться в реанимации, потому что препарат был плохо изучен", – добавила Лия Ткаченко.

Ветеринар отметила, что зоозащитникам стоит разделять понятия "жестокое обращение с животными" и "доклинические исследования". По её словам, в российском законодательстве всё это уже прописано, и испытания препаратов на животных или эксперименты в ветеринарных целях не запрещены.

А что в других странах?

В США действует закон о благополучии животных и ряд подзаконных актов. Эксперименты разрешены, если будет доказана их необходимость. Для этого во всех научных центрах страны существуют специальные комиссии, которые эту самую необходимость и оценивают. Они проверяют, нет ли альтернатив и насколько адекватно применить тест на животных в той или иной ситуации.

А вот опыты на кошках в США полностью под запретом. Дело в том, что ранее на них изучали токсоплазмоз (паразитарное заболевание). Животных заражали, усыпляли и исследовали все нюансы болезни. За годы эксперимента погибло более трёх тысяч кошек.

В странах Европейского союза запрещено тестирование на животных косметики и ингредиентов косметических средств.

Соответствующие законопроекты сейчас находятся на стадии обсуждения в Аргентине, Канаде, Новой Зеландии, Белоруссии, Южной Корее, Бразилии, Израиле, на Украине и в других странах.

А вот в Китае, напротив, запретили продавать косметику, не прошедшую тестирование на животных.