"Хлеб – живой организм": как предприниматель из Поспелихи создала собственный комбинат

Чтобы малый бизнес стал большим, недостаточно вкладываться в него финансово. Нужно иметь стратегическое мышление, высокий уровень управленческой компетенции и умение работать с информацией. Предприниматель, который хочет большой бизнес, должен научиться планировать на годы вперёд, грамотно делегировать задачи, анализировать тенденции рынка и финансовые потоки внутри компании.

Алтайский предприниматель, руководитель Поспелихинского хлебокомбината Лидия Некрасова вспоминает время становления своего предприятия как полное бессонных ночей. Но теперь производство поставлено на поток, и комбинат кормит всю южную часть Алтайского края. О том, как предприниматель "вырастила" хлебокомбинат и параллельно открыла ещё несколько бизнесов, она рассказала на радио "Эхо Москвы".

– Вы не сразу стали владелицей большого, мощного производства. С чего начинался ваш хлебокомбинат?

– Моя предпринимательская деятельность началась в 2007 году. На базе предприятий в Поспелихе, которые принадлежали моим родителям, мы открыли небольшой цех, где пекли хлебобулочную продукцию для своих магазинов.

С 2007 года по нынешний момент маленькое предприятие выросло в большой Поспелихинский хлебокомбинат. Сейчас мы кормим всю южную часть Алтайского края: Рубцовск, Шипуново, Новичиха, Курья, Волчиха и сам Поспелихинский район.

– Расскажите поподробнее о вашем хлебокомбинате. Что он производит, чем отличается от других?

– Более 100 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Мы печём стандартные виды хлеба, но вкусы потребителей меняются, и мы стараемся подстраиваться: изготавливаем многозерновой хлеб, а также хлеб, связанный с функциональным питанием, – с йодказеином, например. Мы – одно из немногих предприятий, которые имеют сертификат на производство такого хлеба. Долго к этому шли, много лабораторий прошли.

Хлеб с йодказеином мы поставляем в школы. У нас есть законодательство, которое обязывает снабжать школы функциональным питанием, чтобы на базе школьного питания улучшить качество жизни школьников, предотвратить болезни, которые могут появиться из-за дефицита йода. Это хлеб первого сорта, изготовленный на живой закваске, с добавлением йодказеина в белковой форме, которая сохраняет свои свойства при выпечке.

У нас также есть хлеб с отрубями: для диетического питания, для людей, у которых проблемы с инсулином. Мы производим хлеб на молочной сыворотке, с сухим молоком, с гречкой, разные виды батонов, старинные открытые пироги с начинкой.

Вкусовая матрица сельского населения очень отличается от городского. Сельский хлеб – он высокий, с высокой горбушкой. А городской хлеб – "кирпич" – у нас считается браком, потому что принято считать, что чем выше горбушка, тем вкуснее. Даже если первый сорт испекли, а он кирпичом получился – он уйдёт либо вторым сортом, либо мы его пересушиваем на сухари.

– Что давалось вам труднее всего на этапе выстраивания такого большого производства?

– Наверное, год у меня были сплошные бессонные ночи, дёргался глаз. Когда производство становится на ноги, это очень большая ответственность. Но страха не было – был интерес.

Кадровый момент был сложный. Ведь рынок труда в сельской местности ограничен. И ты берёшь людей, которые где-то уже работают, предлагаешь лучшие условия труда, и они переходят с других предприятий. Страшно было не оправдать надежды сотрудников.

Сейчас, спустя 14 лет, я горжусь тем, что многие работают с нами с самого основания. Например, технолог уже на пенсии, ветеран труда, но она до сих пор трудится с нами. Для меня такие люди дорогого стоят. Это говорит о том, что предприятие стабильное, надёжное.

– Сколько у вас сотрудников на предприятии?

– Около 50 человек.

– Как они относятся к новым веяниям в приготовлении хлеба?

– Я сама выходец из старой политеховской школы. И нас не учили делать искусственный хлеб. Я противник ускоренных способов хлебопроизводства. Хлеб – живой организм. Этому же я учу своих сотрудников.

– Есть ли у вас в планах наладить поставки в столицу Алтайского края?

– Это далековато – около 600 км туда обратно получится. Производство здесь тоже нет смысла открывать – в Барнауле достаточно хлебокомбинатов, пекарен, в том числе федеральных.

– В Барнауле вы руководите автомойкой и автосервисом "Автоформула". Как давно появились эти предприятия, с чего начинали?

– Автосервису уже около 10 лет. Автомойка – новый для меня бизнес. Моей первой автомойке только два года. Сейчас мы открыли ещё один филиал – на Взлётной, на стадии разработки третья.

Потребность в мойке была личная. Объясню на примере сферы обслуживания. В Барнауле есть заведения общественного питания, где вы получите вкусную еду, отличный сервис и богатый интерьер, где приятно находиться. Не обязательно дорогой ресторан – у нас много достойных кофеен среднего сегмента, куда приятно зайти.

И я понимала, что приезжая на мойку, я не хочу находиться внутри – мне грязно, неприятно. Я думала – почему мы платим за сервис, но чувствуем себя там некомфортно? И чтобы открыть первую мойку, я летала в Москву, изучала опыт европейских представителей, пыталась понять, каким сервис должен быть.

– Что нового нашли, и что вам удалось внедрить в Барнауле?

– Для меня самым главным стало удобство клиента при посещении автомоечного комплекса. У нас есть определённые стандарты, качественное оборудование, регулярное обучение персонала. Сотрудник, который занимается своим делом, должен быть доволен – быть сытым, отдохнувшим и со стабильной заработной платой. Тогда он понимает, зачем трудится, и делает это хорошо.

Мы постарались учесть все человеческие потребности. Например, бытовые комнаты. У нас многие клиенты – мамы с детьми. Мы предусмотрели игрушки для малышей, удобные туалеты, стульчики, чтобы ребёнок мог встать на табуретку и помыть руки. У нас есть игры, нарды, кинотеатр – по пятницам можно посмотреть фильм, пока моется машина. Есть кофе и чай. Можно сказать, что мы – мойка нового поколения.

Для меня во главе этого бизнеса стоит человек. У нас уже много таких клиентов, которые хотят сервиса, которые хотят получать удовольствие, даже просто помыв машину.

Когда мы разрабатывали бренд "Автоформулы", в слогане обозначили счастье. Человек должен быть счастлив у нас. Он не должен пережидать в каком-то тесном неудобном помещении и думать, когда же они, наконец, помоют мою машину и можно будет уйти.

Автосервис также входит в состав бренда "Автоформула". Им уже пять лет управляет наш главный механик. Такие люди – гордость предприятия. Мы стараемся их достойно провожать на пенсию, чтобы люди понимали, что предприятие, которому они отдали много лет, тоже к ним относится бережно.

– Как вообще появилась идея перейти от пищевого производства к автомобильному бизнесу?

– Я сама много лет за рулём. Поэтому и автосервис – личная потребность. Плюс – это бизнес, связанный с моим супругом. Он занимается "мужской частью" – фундаментальной, базовой, а я больше идейный вдохновитель.

Здесь мы оказываем для автомобилистов большой спектр услуг. Нам даже удалось завоевать доверие крупных страховых компаний – мы ремонтируем машины по страховым случаям, восстанавливаем их. У нас есть отдельные кузовные цеха для этого.

– Я знаю, что вы сотрудничаете с центром "Мой бизнес". Расскажите, как давно вы работаете с ним? Какую помощь получали?

– Помощь государства в моём деле присутствует очень давно. Первый раз мне помогли при строительстве хлебобулочного комбината – это был, наверное, 2008-2009 год. Мы строили подстанцию – нам не хватало света. Это был дорогостоящий проект, и часть денег мне датировало государство. Это было хорошей помощью.

Потом в 2010 году мы брали грант на развитие предпринимательства – в районе 300 тысяч рублей. Также была часть дотаций на оборудование в комбинат.

Сейчас для меня в первую очередь важно получение новых знаний. Потому что мир не стоит на месте, всё меняется, идёт вперед семимильными шагами. Рынок настолько изобилен в предложениях, что ты можешь выбирать, а раньше, 30-35 лет назад, люди ремонтировали машины сами, потому что просто не было автосервисов вообще.

– Какие обучающие курсы вы прошли в центре "Мой бизнес"?

– За последние два года я прошла курс "Хочу. Могу. Делаю" для женщин. К нам приезжали пять московских спикеров. С некоторыми из них мы до сих пор общаемся лично. Например, были спикеры, которые занимались финансовой аналитикой, они могут посчитать что-то, если ты к ним обратишься.

Недавно ещё была программа по наставничеству. Предпринимателей с большим стажем, в том числе и меня, приглашали для того, чтобы найти в себе силы помогать, вдохновлять молодых, начинающих предпринимателей. Приезжали также московские спикеры, ставили голос, рассказывали, как общаться, держать аудиторию.

Недавно меня приглашали на игру "Чёрный Лебедь", которую тоже привозили из Москвы. Игра помогает учиться реагировать на вещи, которые "выплывают" без нашего ведома – в общем, как вести себя в непредвиденных ситуациях.

Ещё бывают однодневные курсы. А иногда я хожу на "Маму-предпринимателя", но в качестве спикера. На этот конкурс приезжают классные педагоги, и я, пользуясь случаем, сама у них учусь.

– Будете ли дальше сотрудничать с центром? Какую помощь хотели бы получить?

– У них есть обширные программы – и кредитования, и помощи с оборудованием. У хлебокомбината сейчас довольно сложные времена, поэтому мы будем подавать заявку на компенсацию части стоимости дорожающего сырья. Это позволит не уйти в убыток.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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