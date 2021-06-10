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Дмитрий Медведев заявил, что программа ЕР сохранила актуальность на протяжении пяти лет

, ИА "Амител"
Председатель партии отчитался о выполнении предвыборной программы 2016 года 
Фото: Светлана Шенкель /POOL/ ТАСС

Фото: Светлана Шенкель /POOL/ ТАСС

Предвыборная программа "Единой России" прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Сейчас она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Представители партии неоднократно собирались и обсуждали реализацию её блоков и сосредоточились на выполнении стратегических задач по развитию страны, поставленных президентом, отметил в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России" Дмитрий Медведев, сообщает сайт ER.ru.

"Мы всегда старались чётко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату", – заявил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что в пандемию "Единая Россия", в отличие от других политических сил, не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтёрские центры в каждом регионе – они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии (например, был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на дом, – прим. ред.). И организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов.

"Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период", – напомнил председатель партии.

В условиях пандемии "Единая Россия" урегулировала вопросы дистанционной и удалённой занятости. Это упростило трудовые отношения и снизило риск возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали сотрудников. 

"Права дистанционных работников в новой редакции Трудового кодекса во многом приравнены к правам тех, кто работает очно. Главное – работодатель может переводить сотрудника на дистанционную работу без его согласия лишь в определённых случаях. При этом работники должны обеспечиваться всем необходимым оборудованием", – подчеркнул Дмитрий Медведев и напомнил, что по инициативе "Единой России" началась работа по обновлению закона о занятости, не менявшегося почти 30 лет. 

Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. За пять лет снизилась зависимость страны от колебаний цен на нефть, достигнута окончательная консолидация бюджетной системы. Были приняты необходимые решения по деофшоризации и по борьбе с фирмами-однодневками, установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств.

Достичь этого удалось также за счёт поддержки российских производителей – в том числе малого и среднего бизнеса. Для него снизили налоговую нагрузку. По инициативе "Единой России" законодательно урегулирован статус самозанятых.

"Речь идёт о сотнях тысяч людей, которые честным трудом зарабатывают себе на жизнь, представителях самых разных профессий. Мы ввели специальный налоговый режим для них, и они могут в этом случае пользоваться возможностью оплатить низкий подоходный налог, что тоже очень важно", – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, партия последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощён порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе "Единой России" в апрельское послание президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребёнка от 8 до 16 лет.

Ещё одним значимым шагом стало увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан. Сейчас его сумма составляет около 6,5 тысячи рублей. Вырос и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска – почти до 13,5 тысячи рублей.

"Эта норма улучшила положение неработающих молодых мам и родителей, которые ещё учатся в вузах", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В сфере жилищной политики "Единая Россия" также ориентируется на защиту интересов людей, заявил он. Работа партии позволила продвинуться в решении одной из самых острых многолетних проблем – переселении людей из аварийного жилья. Партия также активно помогала обманутым дольщикам.

"При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жильё или квартиры в достроенных домах", — констатировал Дмитрий Медведев.

Жилищный вопрос тесно связан с формированием комфортной городской среды. В результате реализации в регионах партийного проекта "Городская среда" благоустроено порядка 55 тысяч общественных дворов и 20 тысяч общественных пространств. В 2021 году будет приведено в порядок ещё около шести тысяч общественных дворов и четырёх тысяч общественных пространств. Эта работа будет продолжена, подчеркнул председатель партии.

При этом "Единая Россия" занимается поддержкой не только жителей городов, но и сёл. По предложению партии выделена субсидия на сельскую ипотеку под 3% годовых, что позволило значительному числу семей по всей стране решить жилищные проблемы. Кроме того, разработаны меры поддержки агрокомплекса, позволившего в значительной степени решить проблемы импортозамещения. Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия приняла участие в реализации президентской инициативы о выплате одного миллиона рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность в рамках программы "Земский учитель". 

"Принят закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны. "Единая Россия" также обеспечила приоритет зачисления братьев и сестёр в один детский сад или школу. Это позволило помочь большому количеству семей, в которых родители были вынуждены отводить детей в разные учебные заведения", – сказал он.

Кроме того, партия последовательно занимается решением проблемы, связанной с обновлением парка школьных автобусов — по предложению "Единой России" реализуется отдельная программа. В итоге с 2016 года регионы получили более девяти тысяч единиц такого транспорта.

Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии, подчеркнул Дмитрий Медведев. При поддержке "Единой России" введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере – одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. 

Кроме того, "Единая Россия" защитила право людей на доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды. Теперь предприятия обязаны предоставлять соответствующие сведения, а органы власти – публиковать их в открытых источниках. 

"Единой России" нужно критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учётом нового опыта и задач, подчеркнул Дмитрий Медведев. Партия сможет продолжить работу, если её подходы окажутся востребованы у людей.

"У "Единой России" есть всё, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. Партия училась все эти годы. Самое главное – что все мы трудились, и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Но огромная работа ещё впереди", – заключил Дмитрий Медведев.

Отчёт председателя партии о проделанной за пять лет работе – это довольно важный элемент предвыборной кампании, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Дмитрий Бадовский. По его словам, то, что программа 2016 года выполнена, даёт партии возможность на входе в избирательную кампанию иметь достаточно хорошее предвыборное послание для всех ключевых социальных, профессиональных, общественных групп.

"Выполненные инициативы дают возможность и дополнительные аргументы "Единой России" сейчас, в ходе выборов, предъявлять свою новую предвыборную программу. Реализацией предыдущих обещаний партия подтверждает, что обязуется её выполнить. Это хорошая стартовая база", – считает эксперт.

"Единая Россия" очевидным образом захватывает предвыборную и политическую инициативу в целом в ходе выборов. В этих условиях другие партии на сегодняшний день, скорее, отстают, и одновременно они вынуждены реагировать на ту повестку, которую задаёт правящая партия, а не формировать свою, говорит Дмитрий Бадовский.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии, смог решить сразу несколько, на первый взгляд, "нестыкуемых" задач, отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

"Дмитрий Медведев убедительно заявил о высоких целях и значимых ценностях "Единой России". Он чётко маркировал её как партию президента Владимира Путина и партию большинства. При этом детально охарактеризовал все пять лет и десятки направлений работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ "Земский доктор" и "Земский учитель", – сказал Дмитрий Орлов.

Политолог обратил внимание на часть выступления председателя "Единой России", в которой он подчеркнул накопленный партией опыт работы и умение взаимодействовать с людьми, отвечая на их запросы.

"Мы умеем отвечать на вызовы, нести ответственность и приходить на помощь, умеем сохранять стабильность и обеспечивать развитие страны", – в этих словах Дмитрия Медведева заключается ответ на простой вопрос о том, почему "Единая Россия" так сильна и конкурентоспособна на политическом рынке. Всё дело в том, что она работает. Это и обеспечивает поддержку различных сообществ и групп, "множеств", из которых состоит Россия, большинства избирателей", – подчеркнул Дмитрий Орлов.

Напомним, что 9 июня в Барнауле также прошёл первый этап XXXI Конференции Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия". Об итогах реализации предвыборной программы партия на выборы 2016 года рассказал секретарь Алтайского реготделения Александр Романенко. 

"В 2016 году мы взяли на себя обязательства сохранить социальную направленность краевого бюджета. Эта задача была нами полностью выполнена. Расходы на социальную политику за пять лет выросли почти в 2,5 раза. 74% расходов краевого бюджета в 2021 году – это социальные обязательства", – отметил глава реготделения.

Александр Романенко подчеркнул, что к "Единой России" предъявляются самые высокие требования, поэтому нужно и дальше продолжать работать и оправдывать доверие избирателей. Так, в ближайшее время, при поддержке губернатора, будет реализовано несколько инициатив "Единой России" – увеличение матпомощи при подключении к газу, увеличение зарплаты муниципальным служащим, выделение дополнительного финансирования районам на покупку автобусов.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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