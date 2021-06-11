Бийчанин увеличил размер своей пенсии при помощи поддельных документов

Житель Бийска, зная, что он не имеет права на получение страховой пенсии, отнёс в Пенсионный фонд ложные документы. В них было сказано, что мужчина работал на вредном для здоровья производстве.

После рассмотрения документов ему назначили страховую пенсию по старости.

"В период с 2012 по 2018 год осуждённому были незаконно выплачены в качестве пенсии, назначенной согласно его заявлению, денежные средства в общей сумме более 680 тыс. рублей, которыми он распоряжался по своему усмотрению", – сообщили в прокуратуре.

За совершённое преступление мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.