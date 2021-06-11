Диетолог назвала способ похудения без диет и тяжёлых тренировок

Дробное питание с отказом от вредных продуктов позволит избавиться от лишнего веса без диет и жёстких тренировок, рассказала диетолог Тамила Арсеньева. Её слова приводит РИА Новости.

Специалист посоветовала есть пять раз в день небольшими порциями. В рацион должны входить богатые на клетчатку и белок продукты, а также зелень, листовые овощи, ягоды и фрукты.

При этом количество потребляемого сахара, газировок, кофе и алкоголя лучше максимально сократить. Это позволит сбросить до пяти килограммов за месяц, заверила диетолог.

Также нужно пить простую воду. Она ускоряет обмен веществ до 20%, отметила специалист.

Разогнать метаболизм поможет и регулярная физическая нагрузка, даже ходьба. Однако важно научиться не заедать стресс, а переключаться на более интересные занятия – например, на общение, чтение или физкультуру.

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