Сборная России разгромно проиграла Бельгии на Евро-2020

Сборная России по футболу неудачно стартовала на Евро-2020, пропустив три безответных гола от бельгийцев.

Первый мяч влетел в ворота россиян на 10-й минуте игрового времени. Грубо ошибся Андрей Семёнов, пропустив между ног спортивный снаряд на находящегося в офсайде Ромелу Лукаку, который воспользовался таким шикарным подарком. Если бы защитник не касался мяча, то гол бы отменили из-за положения вне игры.

Второй гол Антон Шунин пропустил на 34-й минуте после того, как неудачно отбил мяч в зону добивания. На подборе был в полном одиночестве Томас Менье. Он без труда поразил ворота с близкого расстояния.

До разгрома игру довел Лукаку за две минуты до окончания основного времени. Ему удалось убежать от Игоря Дивеева на рандеву с голкипером и без видимых усилий поразить ближний угол ворот – 3:0.

Следующий матч Россия проведёт с Финляндией. Игра состоится 16 июня в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по Первому каналу.