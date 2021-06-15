Неадекватный мужчина в Барнауле поливал прохожих из газового баллончика

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о неадекватном мужчине, который распылял на прохожих газовый баллончик. Инцидент произошёл во дворе дома по адресу Антона Петрова, 239.

По сообщениям местных жителей, мужчина мог быть пьян. Что стало причиной такого поведения, горожане не рассказали.

Отмечается, что от действий неадекватного горожанина пострадали несколько человек. Среди них могут быть дети.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Омске правоохранители задержали местного жителя, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске. Внимание сотрудников Росгвардии привлекло странное поведение мужчины.