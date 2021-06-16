Анализ данных в бизнесе: в Барнауле пройдёт IT-конференция для предпринимателей

Конференция об искусственном интеллекте и анализе данных Data Conf — 2021 пройдёт в Барнауле 18 июня 2021 года. На мероприятии расскажут о возможностях применения машинного обучения для решения разнообразных бытовых, производственных и бизнес-задач на реальных примерах.

В роли спикеров выступят практикующие разработчики из ведущих российских и международных ИТ-компаний (Huawei, СБЕР, "Яндекс", ЦФТ, "Промсофт", "СиСорт" и Estesis). Они расскажут о прикладных подходах и методах работы с разнообразными типами данных: видео, изображениями, звуком, текстами.

К участию в конференции приглашают как дата-сайентистов и IT-специалистов, так и представителей бизнеса, которых интересует анализ данных.

"Предстоящая конференция – ключевое событие для разработчиков и аналитиков данных, которые интересуются реализацией таких сложных систем в нашем регионе. Мы постарались привлечь спикеров из ведущих компаний, у которых за плечами большой продуктовый и научно-исследовательский опыт, которым приятно поделиться", – сказал идейный вдохновитель Barnaul Data Science Community Яков Филин.

Data Conf в Барнауле проводят уже второй раз: в мае 2019 года конференцию посетило порядка 100 участников. Организаторами выступают Минэкономразвития Алтайского края и КАУ "Алтайский центр кластерного развития" совместно с Barnaul Data Science Community.

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация. Мероприятие пройдёт по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал Центра бизнес-инкубирования Алтайского края. Расписание мероприятия доступно по ссылке.