Полиция задержала жителя Кулундинского района, обвиняемого в убийстве

Полиция задержала 46-летнего жителя Кулундинского района Алтайского края, который обвиняется в убийстве 37-летнего мужчины. По данным следствия, утром 13 июня в одном из сел мужчина приехал на своем автомобиле к дому местного жителя и несколько раз выстрелил ему в грудную клетку.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, причиной стрельбы стали личные неприязненные отношения. После совершения преступления сельчанин скрылся с места происшествия, однако его оперативно задержала полиция. Пострадавший погиб до приезда скорой помощи.

Сейчас по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.