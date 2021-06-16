Госдума освободила от НДС рестораны, кафе и бары с доходом менее 2 млрд рублей

Власти России с 2022 года освободили от НДС рестораны, кафе и бары с выручкой до 2 млрд рублей в год. Такой закон приняла Госдума в третьем, итогом чтении, сообщает Regnum.

Согласно законопроекту, от НДС освобождаются предприятия, соответствующие следующим условиям: доход компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не превышает 2 млрд рублей; удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов – не менее 70%.

Кроме того, среднемесячный размер выплат, начисленных физическим лицам и определяемый на основе расчётов по страховым взносам – не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.