Госдума освободила от НДС рестораны, кафе и бары с доходом менее 2 млрд рублей

Власти России с 2022 года освободили от НДС рестораны, кафе и бары с выручкой до 2 млрд рублей в год. Такой закон приняла Госдума в третьем, итогом чтении, сообщает Regnum.
Согласно законопроекту, от НДС освобождаются предприятия, соответствующие следующим условиям: доход компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не превышает 2 млрд рублей; удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов – не менее 70%.
Кроме того, среднемесячный размер выплат, начисленных физическим лицам и определяемый на основе расчётов по страховым взносам – не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.
Комментарии
Цены высокие. Освобождение от НДС не помогут.
Общепит и 2 млрд выручки, в голове не укладывается........ Опять закон под себя писали, для обнальщиков!
166,6 лямов выручки без НДС в месяц - неплохо, неплохо...
или по по 5,55 лямов в день )))
16.06.2021 16:44
гость
+1000000
16.06.2021 16:44
гость
Ну так получается весь общепит не будет платить НДС.
Ещё бы транспортников освоободили
Вот я думаю, они цены на величину НДС догадаются понизить, чтобы народ к ним активней приходил общепитаться, или просто выручку себе увеличат?..
тем временем в Москве и подмосковие вводят обязаловку, хоть и частичную, но её родную
16.06.2021 17:28
Виктор
Не будьте наивным.
Может еще и повысят)))) Из-за отмены НДС))))
Назовите кафе и бары с выручкой выше 2 лярдов, даже интересно есть такие???