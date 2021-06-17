Часы Сергея Собянина оказались в десятки раз дешевле часов Алексея Кудрина

Мэр Москвы Сергей Собянин пришёл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в часах, которые оказались в 57 раз дешевле часов главы Счётной палаты Алексея Кудрина, пишет Robb Report.

Обозреватели издания отметили, что Собянин появился на публике в недорогих швейцарских часах из масс-маркета Luminox Space SXC PC Carbon GMT. Их средняя стоимость составляет примерно 30 тысяч рублей.

Алексей Кудрин также пришёл на ПМЭФ в часах швейцарской мануфактуры, но уже в Breguet Classique 7147 в корпусе из белого золота. Примерная стоимость такого аксессуара – 1,7 млн рублей.

Среди других политиков и чиновников на форуме выделились губернатор Рязанской области Николай Любимов, первый замглавы Центробанка Сергей Швецов и помощник президента Максим Орешкин. Все они посетили мероприятие в Apple Watch, которые стоят около 30 тысяч рублей.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв и министр энергетики Николай Шульгинов приехали на ПМЭФ в часах подороже. Первый надел Panerai Luminor, второй – Breitling Navitimer 01. Обе модели находятся в одной ценовой категории и стоят ориентировочно по 500 тысяч рублей.