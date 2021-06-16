"Расстрелял две обоймы". Названы подробности стрельбы по российским туристам в Абхазии

Один из российских туристов, раненных во время стрельбы на курорте Пицунда в Абхазии, раскрыл подробности конфликта с местным жителем. По словам Тимура Салимгариева, когда они с другом и спутницами сидели в ресторане, абхазец подошел к их столу и начал приставать к девушкам, а затем "лапать" их.

Как сообщает РБК, после путешественники попросили незнакомца уйти, но вместо этого он ударил одну из россиянок, из-за чего между ним и туристами завязалась потасовка.

"Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы", – рассказал россиянин и уточнил, что после начала стрельбы все посетители ресторана и персонал разбежались.

Первую помощь пострадавшим оказывали девушки. Салимгариев сообщил, что получил шесть огнестрельных ранений и ему уже сделали две операции. Другой россиянин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Напомним, что 15 июня двое российских туристов получили ранения при стрельбе в курортном городе Пицунда в Абхазии. Путешественники отдыхали в ресторане "Апсны" в компании знакомых женщин, когда неизвестный мужчина подошёл к ним и попытался познакомиться с дамами.

Стрелком оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, сейчас он находится под стражей. Отмечается, что он имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.