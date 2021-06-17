Россиянам рассказали, как загорать без вреда для здоровья

Солнце способствует выработке витамина D, а потому бывать на улице полезно. Однако здесь главное – не переборщить, заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, взрослому человеку достаточному 15-20 минут солнечных ванн в день, чтобы укрепить здоровье. Однако начинать лучше с пяти минут.

"Главное, не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть… Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом", – отметил Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Он также рекомендовал не находиться под солнцем в самые жаркие часы. Лучше всего загорать в утреннее или вечернее время.