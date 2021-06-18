Жители Новоалтайска жалуются на грязную водопроводную воду

Жители Новоалтайска в сообществе Barnaul22 рассказали о проблемах с водоснабжением. На одной из улиц людям дают грязную воду из старой скважины.

"На ул. Никитина девять домов, горводоканал питает нас грязной водой из старой скважины, хотя в начале улицы и в конце вода центральная, а мы, посередине, как в ловушке, с этой грязью", – написала одна из подписчиц сообщества.

По словам местной жительницы, местные власти никак не решают проблему людей. Обращения в разные инстанции ни к чему не приводят.

Ранее жители посёлка Нового в Бийске рассказали о серьёзных проблемах с водой. По словам местных жителей, вода появляется в домах только в период с двух до четырёх часов ночи. Днём она пропадает из кранов.