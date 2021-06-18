Анна Попова назвала самый распространённый в мире штамм COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самый распространённый в мире штамм коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

По её словам, на сегодня ВОЗ выделяет четыре значимых штамма: британский, южноафриканский, бразильский и индийский. При этом самое интенсивное распространение наблюдается у индийского варианта.

"Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", – отметила руководитель ведомства (цитата по РИА Новости).

Анна Попова также призвала россиян оставаться дома и обращаться к врачу при любых симптомах коронавируса, в том числе при головной боли, температуре, недомогании, мышечной слабости и потере обоняния.

С начала пандемии в России насчитали более 5,2 млн заражений коронавирусом и почти 128 тысяч смертей. Выздоровели за весь период свыше 4,8 млн человек.