17 611 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за последние сутки. Общее число заразившихся во всех регионах страны достигло 5 316 826.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+8305), второе место занимает Московская область (+1638), третье – Санкт-Петербург (+1019). Алтайский край с 98 новыми случаями находится на 31-й строчке.
Из больниц выписали ещё 8 629 пациентов, всего переболели 4 869 972 жителя страны. С подтверждённым диагнозом за сутки скончалось 450 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 129 361.
Комментарии
Вакцина Спутник в отличие от пфайзера, модерны, джонсона производится по архаичной методике с полуубитым соответственно полуживым вирусом. Даже при соблюдении технологий вакцина сама собой может заразить пациента. При несоблюдении технологии и русском "Авось" - сама вакцина Спутник и есть причина эпидемии. В РОССИИ ДАЖЕ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ФАЛЬШИВЫМ ДАННЫМ число умирающих в день больше чем во всей Европе!!! В Ирландии, отказавшейся от приема ЧЕ по футболу в пользу Петербургского Ада, за неделю от ковида не умер ни один человек.