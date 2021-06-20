Более 17 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

17 611 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за последние сутки. Общее число заразившихся во всех регионах страны достигло 5 316 826.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+8305), второе место занимает Московская область (+1638), третье – Санкт-Петербург (+1019). Алтайский край с 98 новыми случаями находится на 31-й строчке.

Из больниц выписали ещё 8 629 пациентов, всего переболели 4 869 972 жителя страны. С подтверждённым диагнозом за сутки скончалось 450 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 129 361.