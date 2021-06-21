Топ-5 распространённых ошибок при передаче показаний электросчётчиков

Барнаульская горэлектросеть напоминает своим абонентам о передаче показаний за июнь с 21 по 25 число. А чтобы переданные вами данные вошли в квитанцию за месяц, публикуем топ-5 распространённых ошибок, которые чаще всего допускают потребители. В результате показания электросчётчика БГЭС не принимаются и вместо ожидаемых цифр абонент получает в квитанциях расчёт по среднему.

Ошибка № 1: Неправильно снимают показания со счётчика, указывают цифры после запятой или точки на измерительной шкале. Результат: у абонента показания вырастают в тысячи раз. Из ниже приведённой инфографики: правильными будут показания 000745.

Ошибка № 2: Вместо показаний с прибора учёта абоненты ошибочно заявляют месячный расход электроэнергии.

Ошибка № 3: Абоненту произвели замену и опломбировали прибор учёта с 21 по 25 число. В такой ситуации передача показаний не требуется, их представитель Барнаульской горэлектросети указал в акте приёма и передал в абонентскую службу.

Ошибка № 4: При передаче показаний через SMS указываются лишние символы или пробелы, неверный ПИН-код, копируется или пересылается предыдущее SMS-сообщение. Дело в том, что показания, переданные по SMS, обрабатываются компьютерными программами, поэтому очень важно соблюдать все требования:

SMS-сообщение на номер 8-903-767-67-22.

В тексте сообщения указать лицевой счет, ПИН-код и показания прибора учёта в формате: лицевой счёт*ПИН-код*показания#.

Например, текст сообщения: 12345678*1234*56789#, где: 12345678 – номер вашего лицевого счёта, 1234– ваш ПИН-код, 56789 – показания вашего прибора учёта.

Ошибка № 5: Показания приборов учёта по электронной почте передаются в тексте письма, правильно указывать – в теме. Аналогично SMS-сообщениям электронные письма за прошлые месяцы нельзя пересылать, их нужно набирать заново.

Электронное письмо на адрес energy@bges.ru

В теме сообщения указать лицевой счет, ПИН-код и показания прибора учёта в формате: лицевой счет*ПИН-код*показания#

Например, текст сообщения: 12345678*1234*56789#, где: 12345678 – номер вашего лицевого счёта, 1234 – ваш ПИН-код, 56789 – показания вашего прибора учёта.