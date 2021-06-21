Врач назвал несочетаемые с творогом продукты

Творог сочетается с любыми продуктами, но есть нюансы, рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев. Об этом пишет РИА Новости.

"Тем, у кого есть проблемы с повышенным уровнем сахара, не следует сочетать творог с простыми углеводами: например, вареньем, мёдом, переспелыми бананами", – объяснил эксперт.

Лучше всего добавлять в творог зелень и болгарский перед либо выбирать продукт хотя бы с 5%-ной жирностью. Также перед творогом можно поесть капусту или зелень: клетчатка снизит инсулиновый ответ, и вещества будут усваиваться медленнее, заключил Исанбаев.

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