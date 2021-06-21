Российский эксперт опроверг связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев пояснил, как связаны между собой ревакцинация и появление "дельты плюс" – новой разновидности индийского штамма коронавируса. По словам эксперта, эти два явления никак друг с другом не соотносятся. Ревакцинироваться, по его мнению, придётся в любом случае, а любая разновидность штаммов коронавируса пока не опасна привившимся людям.

Как подчеркнул эксперт в разговоре с "Лентой", вакцины создавались таким образом, чтобы мутации вируса никак не влияли на эффективность препаратов. Кроме того, ранее производители прививок заявляли об эффективности средств против индийского штамма.

Необходимость ревакцинации, по его словам, связана с отсутствием продолжительного иммунитета против COVID-19. Причём это не является новостью, а все профильные специалисты знали об этом с самого начала вакцинации.

Напомним, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация от коронавируса неизбежна. По словам пресс-секретаря, она необходима для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких.