Дебошира сняли с самолёта в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачёво правоохранители сняли с самолёта дебошира. Мужчина собирался лететь в Новый Уренгой.

40-летний пассажир не выполнял требования экипажа, ругался на весь салон и размахивал руками.

"Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолёта из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров", – сообщает "МВД Медиа".

В отношении правонарушителя составили административные протоколы. Ему грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или 15 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские задержали 40-летнего гостя из Свердловской области, который повздорил с персоналом в барнаульском аэропорту и громко ругался матом.