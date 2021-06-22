Дебошира сняли с самолёта в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачёво правоохранители сняли с самолёта дебошира. Мужчина собирался лететь в Новый Уренгой.
40-летний пассажир не выполнял требования экипажа, ругался на весь салон и размахивал руками.
"Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолёта из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров", – сообщает "МВД Медиа".
В отношении правонарушителя составили административные протоколы. Ему грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или 15 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что транспортные полицейские задержали 40-летнего гостя из Свердловской области, который повздорил с персоналом в барнаульском аэропорту и громко ругался матом.
Комментарии
Ну не знаю... Двум - трем таким пассажирам присудили бы выплатить убытки понесенные авиакомпанией и все. До пенсии бы выплачивали, а другим неповадно бы было!
22.06.2021 15:02
- гость -
А по-моему, выплачивают. Например, если из-за поведения человека пришлось сажать самолёт на полпути
И в черный список авиапассажиров таких, лет на 10.
22.06.2021 15:02
- гость -
А какие тут убытки? Задержка рейса? Ну так заход на второй круг куда больший убыток. Здесь не убыток, а обычное мелкое хулиганство, во всяком случае на первый раз точно.
22.06.2021 16:06
АБОРИГЕН
Да стоимость топлива потраченная на рулежку и то уже сумма выйдет хорошая. А если еще включить затраты на дополнительную работу служб аэропорта... Вот и будет неповадно хулиганить!
Мужик потратившись на билет возомнил себя высокоранговым самцом и решил всем это продемонстрировать