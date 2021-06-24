Гигантский квартал частного сектора у Нагорного парка готовят к застройке многоэтажками

Частный сектор в районе улицы Аванесова планируют застроить многоэтажными домами. Об этом сообщили представители компании "Регионстрой", которая уже работает в этом микрорайоне. Сейчас девелопер готовит проект планировки и межевания квартала: документ даст представление, какие здания можно возводить на этой территории, а где разместить школы и детские сады.

Перспектива ближайших лет

Участок, который готовят к застройке, ограничен улицами Фомина, Тачалова, переулками Карева и Пожарным. Сейчас в этом квартале находится несколько тысяч частных домов, городская поликлиника № 1, детский сад, несколько коммерческих помещений. Здесь же "Регионстрой" уже возводит ЖК "Нагорный" (ул. Аванесова, 44).

Главный инженер компании Евгений Головачев рассказал корреспонденту amic.ru, что компания намерена развивать этот микрорайон, но для этого необходим проект планировки и межевания.

"Мы планируем и дальше развивать квартал. Но там достаточно сложная ситуация: частный сектор. И как дальше реализуются наши перспективы, сложно спрогнозировать. Но мы хотим выкупать земельные участки и осваивать территорию согласно проекту планировки и межевания территории, который сейчас разрабатываем. В дальнейшем документ утвердит администрация Барнаула", – отмечает Евгений Головачев.

По его оценкам, на подготовку проекта застройки микрорайона уйдёт около полугода. Ещё шесть месяцев понадобится на выкуп у частных собственников земельных участков (разом освоить гигантский квартал нереально, компания будет застраивать его по частям, – прим. ред.), разработку проекта и его утверждение на градостроительном совете. Поэтому, отмечают в компании, к строительству второго дома в квартале приступят не раньше чем через год.

"В ближайшей перспективе – строительство домов рядом с ул. Аванесова, 44. Диалоги с жителями мы уже вели, они не против продать свои дома на каких-то условиях: либо мы предоставляем денежные компенсации, либо квартиры, всё рассматриваем индивидуально", – отмечает эксперт.

От небоскрёбов – к кварталу

Строительство ЖК на ул. Аванесова компания "Регионстрой" планировала ещё с 2016 года. Тогда девелопер представил проект двух 35-этажных небоскрёбов с вертолётными площадками. Высотки были объединены мостом на уровне 20-х этажей. В ЖК была спроектирована подземная парковка и пентхаусы.

Однако вскоре проект заморозили, а мэрии через год представили новый, менее масштабный: компания снизила этажность до 25, отказалась от моста и вертолётных площадок. Однако городской комитет по архитектуре так и не выдал застройщику разрешения на работу.

В результате в 2018 году "Регионстрой" презентовал 17-этажный дом на 296 квартир.