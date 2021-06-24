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Гигантский квартал частного сектора у Нагорного парка готовят к застройке многоэтажками

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Девелопер уже ведёт переговоры с собственниками частных домов о выкупе участков
ЖК на ул. Аванесова, 44 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЖК на ул. Аванесова, 44 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Частный сектор в районе улицы Аванесова планируют застроить многоэтажными домами. Об этом сообщили представители компании "Регионстрой", которая уже работает в этом микрорайоне. Сейчас девелопер готовит проект планировки и межевания квартала: документ даст представление, какие здания можно возводить на этой территории, а где разместить школы и детские сады.

Перспектива ближайших лет

Участок, который готовят к застройке, ограничен улицами Фомина, Тачалова, переулками Карева и Пожарным. Сейчас в этом квартале находится несколько тысяч частных домов, городская поликлиника № 1, детский сад, несколько коммерческих помещений. Здесь же "Регионстрой" уже возводит ЖК "Нагорный" (ул. Аванесова, 44).

Главный инженер компании Евгений Головачев рассказал корреспонденту amic.ru, что компания намерена развивать этот микрорайон, но для этого необходим проект планировки и межевания.

"Мы планируем и дальше развивать квартал. Но там достаточно сложная ситуация: частный сектор. И как дальше реализуются наши перспективы, сложно спрогнозировать. Но мы хотим выкупать земельные участки и осваивать территорию согласно проекту планировки и межевания территории, который сейчас разрабатываем. В дальнейшем документ утвердит администрация Барнаула", – отмечает Евгений Головачев.

По его оценкам, на подготовку проекта застройки микрорайона уйдёт около полугода. Ещё шесть месяцев понадобится на выкуп у частных собственников земельных участков (разом освоить гигантский квартал нереально, компания будет застраивать его по частям, – прим. ред.), разработку проекта и его утверждение на градостроительном совете. Поэтому, отмечают в компании, к строительству второго дома в квартале приступят не раньше чем через год.

"В ближайшей перспективе – строительство домов рядом с ул. Аванесова, 44. Диалоги с жителями мы уже вели, они не против продать свои дома на каких-то условиях: либо мы предоставляем денежные компенсации, либо квартиры, всё рассматриваем индивидуально", – отмечает эксперт. 

От небоскрёбов – к кварталу

Строительство ЖК на ул. Аванесова компания "Регионстрой" планировала ещё с 2016 года. Тогда девелопер представил проект двух 35-этажных небоскрёбов с вертолётными площадками. Высотки были объединены мостом на уровне 20-х этажей. В ЖК была спроектирована подземная парковка и пентхаусы.

Однако вскоре проект заморозили, а мэрии через год представили новый, менее масштабный: компания снизила этажность до 25, отказалась от моста и вертолётных площадок. Однако городской комитет по архитектуре так и не выдал застройщику разрешения на работу.

В результате в 2018 году "Регионстрой" презентовал 17-этажный дом на 296 квартир.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.06.2021 08:37
Виктор

Сколько в этом районе сейчас школ?

24.06.2021 08:41
- гость -

Давно пора уже сделать вертолётные площадки. А то сесть негде, вертолёты так и болтаются в воздухе. Как всё-таки меня эти колхозные понты веселят. Прям столица Малайзии...

24.06.2021 08:43
- гость -

Может быть и правильно. Так и должно вестись строительство - кварталами, а не точечной застройкой. При застройке кварталами, планируется ширина дороги, парковки, школы и детские сады на требуемое количество мест.

24.06.2021 08:49
Человек

24.06.2021 08:43
- гость -

Это в советское время планировалось.
А сейчас будут планировать как побольше человейников впихнуть.

24.06.2021 08:51
Строитель

Конец городу.

24.06.2021 08:52
- гость -

Это те которые на Гущина дом нос в нос пытались поставить?

24.06.2021 08:53
АБОРИГЕН

Фестиваль безумия продолжается. Тут мы уже докатились до "чем хуже, тем лучше". Чем быстрее весь этот многоэтажный маразм по морально устаревшим проектам приведёт к коллапсу в городе, тем лучше. Наперёд, я так понимаю, никто и не думает планировать.

24.06.2021 08:56
- гость -

Там по берегу-то самое то домов навтыкать. Чтобы они сами на Обь пошли посмотреть.

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